فيديو| رسميا.. مصر تعلن تنفذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي

القاهرة-العنوان

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي.

وكانت قد قضت المحكمة العسكرية المصرية للجنايات، الأربعاء 27 نوفمبر، بالإعدام شنقا للإرهابي هشام العشماوي، بعد اتهامه في القضية المعروفة باسم “الفرافرة”.

ونشر الجيش المصري مقطع فيديو لاعترافات عشماوي، الذي حكم عليه بالإعدام شنقا.

وكان القضاء المصري أصدر، الاثنين الماضي، حكما جديدا على عشماوي و36 آخرين من تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية.

كما أصدر القضاء المصري، في وقت سابق، حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام هشام عشماوي لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس الثالثة”.

وشارك الإرهابي المصري القتال مع الجمعات الإرهابية في مدينة درنة ضد الجيش الوطني الليبي، قبل أن تعلن القوات المسلحة العربية الليبية إلقاء القبض عليه في عملية نوعية في أكتوبر 2018.