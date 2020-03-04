الازمة الليبية ..ومعادلة المصالح الدولية … بقلم / محمد الامين

لا يمكن حل قضية شعب بفرضه من الخارح او وبالإنابة عنه. فالمجتمع الدولي قد يساعد في الحل ولكنه أيضا قد يعيق هذا الحل. وأعتقد أن معظم الحلول التي ظل يقدمها المجتمع الدولي حتى الآن تركز على قضية إقتسام السلطة فقط، بعيدا عن المطالب الأصيلة والأساسية للكثير من أصحاب المصلحة الحقيقية من الليبيين والذين في الغالب لا يجدون سبيلا للمشاركة في الورش والمؤتمرات التي تنظمها بعثة الامم المتحدة لصياغة سيناريوهات التغيير والحل للازمة الليبية لذلك، فإن الحلول التي يطرحها المجتمع الدولي دائما ما تكون جزئية وليس شاملة، مسكنة ومؤقتة وليس مستدامة، وهشة سريعة الإنهيار.

لكن وفي ذات الوقت، فإن حديثي هذا لا يحمل مثقال ذرة من الإستخفاف أو الإستنكار لأنشطة المجتمع الدولي هذه

ولسنا بصدد إكتشاف مذهل إذا قلنا أن المجتمع الدولي يضع نصب عينيه أهدافه العامة ومصالحه الخاصة وهو يرعى العملية السياسية بين الأطراف المصطرعة في ليبيا فهذا أمر طبيعي ومفهوم تماما في سياق لعبة المصالح الدولية، وفي سياق أن تلعب بعض اطراف المجتمع الدولي لصالح مصالحها العليا أو الدنيا. أما من جانبنا، فأعتقد من الطبيعي أيضا تفهم أن الدافع الرئيسي لحراك المجتمع الدولي يمكن أن يكون مصالحه الخاصة. لذلك، وبكل وضوح نقول: لا إعتراض لدينا على ذلك ما دامت هذه المصالح لا تتم على حساب مصالحنا الوطنية العليا ومقدراتنا . لكن، مساءلة مصالحهم ومصالحنا هذه، ليست بالمعادلة البسيطة والسهلة. وإنما هي معادلة صعبة يحتاج التعامل معها إلى قيادات وارادات وطنية صادقة تعرف كيف تضع حدا بين مصالحهم والتغول على مصالحنا، وكيف تتمترس في الدفاع عن مصالح الوطن، دون أي إنحناءة او تفريط….

وللحديث بقية

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