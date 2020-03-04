تسجيل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” في العراق

بغداد-العنوان

أعلنت العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس “كورونا” في محافظة السليمانية.

وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كردستان”، وذلك حسب شبكة “روداو” الكردية العراقية.

ونقلت عن المديرية أن “المصاب يبلغ من العمر 70 عاما وتم اكتشاف إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية”، وهو “إمام وخطيب مسجد محوي في مدينة السليمانية”.

وقالت، إن “الوضع الصحي للمصاب، لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشدد، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض وفقد على إثرها حياته”.

وأعلنت محافظة السليمانية في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في المحافظة، مؤكدة أن “المصابين الخمسة هم من عائلة واحدة، وأوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها”.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الفيروس على نطاق واسع، بعد تسجيل 27 إصابة لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفريوس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر 2019، وانتشر في 71 دولة، حتى مساء أمس الثلاثاء، مسببا 3044 حالة وفاة، وأكثر من 89 ألف إصابة.

المصدر-وكالات