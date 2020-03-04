بدء أعمال الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة عرب ية.aspx’> الدول ال عرب ية أعمال الدورة ( 153) لمجلس الجامعة ال عرب ية على مستوى وزراء الخارجية ال عرب برئاسة الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي خلفا للدكتور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق رئيس الدورة (152) وحضور الأمين العام للجامعة ال عرب ية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الخارجية ال عرب ومن يمثلهم.

ويلقي كريستيان سوندرز المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالإنابة تقريرا شاملا أمام المجلس حول الأوضاع المالية للوكالة في ظل العجز الشديد التي تعاني منه ، فيما يقدم جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا عرضا شاملا حول آخر المستجدات الخاصة بالأزمة في سوريا في ظل تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب البلاد .

ويناقش مجلس وزراء الخارجية ال عرب ، الذي يحظى بحضور وزاري موسع، مختلف مجالات العمل ال عرب ي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

ورفع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة عرب ية.aspx’> الدول ال عرب ية مشروع جدول الأعمال ومشاريع القررات التي تم الانتهاء إلى وزراء الخارجية ال عرب لإقرارها إلى جانب عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار من وزراء الخارجية ال عرب للبت فيها.

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