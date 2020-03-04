وزراء الخارجية العرب: بحثنا إنشاء قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج العربي

قررمجلس وزراء عرب .aspx’> الخارجية ال عرب في القاهرة فى اجتماع اليوم الأربعاء، بحث موضوع إنشاء قوة دولية لحماية الممرات المائية في عرب ي.aspx’> الخليج ال عرب ي .

وأكد وزراء عرب .aspx’> الخارجية ال عرب ضرورة نبذ الحلول العسكرية في سوريا وليبيا، وأشار المجلس إلى أهمية الدفاع عن القضايا ال عرب ية في المحافل الدولية.

وقال مجلس وزراء الخارجية، إننا اتخذنا القرارات المناسبة بشأن قضايا المنطقة، والجامعة لديها القدرة على الوصول حلول يرتضيها الجميع .

وأكد أن القضية الفلسطينية جزء من شخصية ال عرب ، والدفاع عنها بكل السبل والسعى دائم حل دائم ، ورفض المجلس رفضا تام بناء مستوطنات جديدة ، ومطالبة المجتمع الدولى بتأكيد حل الدولتين على أرض الواقع .

وقررالمجلس مواجهة فيروس كورونا بسبل جماعية ، واتخاذ التدابير المناسبة لذلك.

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