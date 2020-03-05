كندا تطالب إيران بالاطلاع على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

طالبت كندا إيران بالسماح لها بالاطلاع على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي أسقطها صاروخ إيران ي مطلع يناير، بحسب ما قال وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبين الأربعاء.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني في كييف “نتوقع ونطلب من إيران السماح لنا بالاطلاع على الصندوقين الأسودين بدون أي تأخير”.

وأكد أن اكثر من 30 يوما مرت على إسقاط الطائرة ومقتل جميع ركابها الـ176، وأن إيران “تقوض القانون الدولي” إذا اختارت الاحتفاظ بالصندوقين.

وأضاف “لدينا أسئلة ونتوقع من إيران تقديم إجابات .. ونأمل أن تختار إيران الشفافية”.

وتحطمت طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية عقب إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير. وبعد ذلك بأيام أقرت إيران بأنها اسقطت الطائرة خطأ خلال مواجهة مع الولايات المتحدة أطلقت خلالها إيران صواريخ على القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني في الثالث من يناير. وكان معظم الضحايا من ال إيران يين والكنديين، إضافة إلى الطاقم الأوكراني. وطالبت أوكرانيا و كندا طهران مرارًا بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة لكييف أو باريس، إلا أنهما لا يزالان في إيران .

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