ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 5766 والوفيات إلى 35

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 5766 بحلول منتصف ليل الأربعاء/الخميس، وفقا لبيان لوزارة الصحة الكورية الجنوبية نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت بلومبرج أنه تم تسجيل 145 حالة منذ الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (أي منتصف نهار الأربعاء) حتى منتصف الليل، ليجعل الزيادة اليومية تتراجع إلى 438 حالة مقابل 516 في اليوم السابق له.

وأضافت الوكالة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية بلغت 35 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد من تماثلوا للشفاء ارتفع من 41 إلى 88 شخصا.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا