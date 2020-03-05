واشنطن تصادق على بيع صواريخ مضادة للدروع إلى بولندا

صادقت الإدارة الأمريكية الأربعاء على بيع بولندا صواريخ مضادة للدروع من طراز جافلن، وهي الأسلحة التي كان البيت الأبيض جمّد إرسالها إلى أوكرانيا في قرار حلّ في صلب محاكمة الرئيس دونالد ترامب التي كانت تهدف إلى عزله.

وأجازت وزارة الخارجية الأمريكية بيع لبولندا 79 قاذفة صواريخ و180 صاروخا في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، وفق ما أعلن البنتاغون في بيان.

وكانت وارسو تقدّمت بطلب الشراء في سبتمبر.

وتسعى الحكومة المحافظة في بولندا إلى توطيد علاقاتها مع واشنطن، إذ تعتبرها الحليف الأقرب، وذلك بهدف تعزيز حضور القوات الأمريكية على أراضيها.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا الذي وقّع اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة في سبتمبر، قد وقّع أيضاً في يناير اتفاقا نهائيا بشأن شراء 32 مقاتلة من طراز اف-35، في صفقة قدّرت قيمتها ب4,6 مليار دولار. وابتاعت وارسو أيضا قاذفات صورايخ محمولة من طراز “هيمارس” ومنظومات الدفاع الجوي “باتريوت” بهدف تعزيز الدفاع الجوي. ومن جانبها، أعلنت الولايات المتحدة تعزيز الحضور العسكري في بولندا، ما سيزيد عدد قواتها هناك إلى 4,500. وكان شراء أوكرانيا لقاذفات “جافلن” جرى تناوله في يوليو خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان هذا الاتصال قد تسبب بالمحاكمة التي أجريت ل ترامب بهدف عزله.

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