مشاركة ليبية في اجتماع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية

ايوان ليبيا – وكالات:

شاركت وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وانطلق الاجتماع باختيار رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية محمد ولد بلال، رئيسا للجمعية العامة في دورتها الخامسة، والمقرر عقدها في يونيو المقبل بالصومال، إضافة إلى الموافقة على الطلب المقدم من الإدارة الانتخابية بدولة جيبوتي للانضمام للمنظمة، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء.

واستعرضت الجمعية أنشطة المنظمة العام الماضي، والمصادقة على تقريرها السنوي والمجلس التوجيهي للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، إضافة إلى التوافق على اعتماد خطط العمل المقترحة للعام الجاري، والتي تتركز محاورها على فئتي المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وينظم على هامش الاجتماع مؤتمر إقليمي يستمر اليوم وغدا الجمعة، لتسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية بهدف تبادل الخبرات، والإطلاع على أفضل الممارسات بين أوساط الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية بمشاركات واسعة لخبراء عالميين في العمليات الانتخابية من مؤسسات دولية وأجهزة إعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO).

يذكر أن الوفد يرأسه رئيس مجلس المفوضية د.عماد السائح، وضم كلا من عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وعضو مجلس المفوضية وعضو المكتب التنفيذي بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية عبد الحكيم بلخير، ومدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية مصطفى الفرجاني، وممثل عن مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي محمود الكاديكي.

وقد حضر الاجتماع تسعة من الدول الأعضاء وهي «تونس، السودان، الصومال، فلسطين، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن، جيبوتي»، إضافة إلى مصر ممثلا غير عضو، فيما تغيب عن الاجتماع من الدول الأعضاء «الأردن، العراق، جزر القمر».

يشار إلى أن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية تم إنشاؤها بالمبادرة التي طرحت خلال لقاء إقليمي في المملكة الأردنية الهاشمية قبل أعوام، وأطلقت رسميا في العاصمة اللبنانية بيروت العام 2015 برئاسة عماد السائح، كما تعتبر أول منظمة مهنية في المنطقة تعنى بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة الانتخابات.

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