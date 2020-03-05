الصين تعارض مشروع قانون أمريكي حول تايوان

أعلنت الصين اليوم الخميس معارضتها الشديدة لمشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخرا حول تايوان ، معتبرة أنه يمثل “انتهاكا خطيرا للقنون الدولي ومبدأ (صين واحدة)”.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث بام وزارة الخارجية الصين ية “تشاو لي جيان” اليوم الخميس تعليقا على إقرار مجلس النواب الأمريكي مؤخرا مشروع قانون تحت عنوان “قانون تايبيه لعام 2019”.

وقال جيان “مشروع القانون ينتهك بشكل خطير مبدأ (صين واحدة) والبيانات الصين ية الأمريكية الثلاثة المشتركة، وينتهك بشكل صارخ أيضا القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتعارض الصين ذلك بشدة”.

وأضاف جيان “أقامت 180 دولة في ال عالم علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ (صين واحدة)، ومنها الولايات المتحدة”، داعيا إياها إلى الالتزام بهذا المبدأ والبيانات المشتركة الثلاثة والقانون الدولي والمباديء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية واتخاذ إجراءات عملية لمنع تحويل مشروع القانون إلى قانون، والتعاطي بشكل ملائم وصحيح مع القضايا المتعلقة ب تايوان لتجنب حدوث ضرر خطير في العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان .

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