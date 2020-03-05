سفير دولة الكويت بالقاهرة: إلغاء قرار فرض فحص (PCR) على المصريين القادمين من مصر

قال السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة ، فى تصريح مقتضب لـ”بوابة الأهرام”، إن مجلس الوزراء الكويتي كلف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميم رقم (25) الصادر من الإدارة بتاريخ 3 /3/ 2020 بشأن فرض إجراءات فحص PCR) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول.

يذكر أن سفير الكويت قد طالب أن يقوم المتواجدون بإجازات في مصر حاليًا من العاملين بالكويت والذين يحملون بطاقات الإقامات بها، بإجراء فحص “PCR”، وهو تحليل دم دقيق يستخدم لكشف العديد من الفيروسات والأمراض؛ لمعرفة أي مؤشرات لوجود أي فيروس من عدمه؛ تطبيقًا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.

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