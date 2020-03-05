وفد المنظمة يواصل أنشطته في الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

واصل وفد عرب ية لحقوق الإنسان.aspx’> المنظمة ال عرب ية لحقوق الإنسان المشارك في أنشطة الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان ب الأمم المتحدة أنشطته يوم أمس الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٠.

حيث التقى الوفد كلا من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والآلية المستقلة للوقاية من التعذيب بموريتانيا، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.

التقى الوفد برئاسة الأستاذ “علاء شلبي” رئيس المنظمة مع الأستاذ “محمد حجيج” مسئول حقوق الإنسان بقسم آسيا- باسيفيك بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث جرى الاهتمام بسبل دعم المنظمة لجهود حماية حقوق الأقليات في الميانمار في ضوء التطورات الراهنة، خاصة الوضع المزري لأقلية “الروهينجا” في ضوء التقرير المعروض على مجلس حقوق الإنسان ب الأمم المتحدة حاليا، وأكد وفد المنظمة عزمه التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الحقوقية المعنية بهذا الملف بهدف بناء قدراتها وتطوير مهارات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، والمساعدة في وصول أصواتها المحافل الدولية، والتنسيق في هذا الصدد مع كل من جامعة الدول ال عرب ية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما التقى الوفد مع الدكتور “محمد الامين ولد حلس” رئيس الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب في موريتانيا، وذلك اتصالا بالمناقشات السابقة خلال اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ في إبريل الماضي، وخلال المؤتمر الدولي حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب الذي شاركت المنظمة في تنظيمه في أكتوبر الماضي.

وأكد وفد المنظمة تقديره تطور أداء الآلية خلال العام الأخير وتكثيف زياراتها لمراكز الاحتجاز، ومقترحاتها لتطوير الجهود الجارية لمناهضة التعذيب وأشكال سوء المعاملة، بالإضافة لتأكيد الموافقة على توقيع بروتوكول للتعاون في مجال تطوير القدرات والمهارات، وتبادل الخبرات مع الآليات المماثلة حديثة النشأة في البلدان ال عرب ية.

والتقى الوفد المحامي ”بهجت الحلو” منسق التدريب والتوعية بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تناول اللقاء تقييم تجربة الدورات التدريبية الأربع التي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة وبرنامج سواسية التابع للأمم المتحدة في أبريل 2019 والتي استهدفت 120 قاضيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا