تحديد موعد قمة الدوري الصامتة بين يوفنتوس وإنتر

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب يوفنتوس دون حضور جماهيري طبقا لقرار الاتحاد الإيطالي بخوض كل المباريات خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من شهر أبريل المقبل.

وستقام مباريات الجولة 26 بدلا من الـ27 بعدما تم تأجيلها في وقت سابق بسبب الفيروس الذي يجتاح العالم حاليا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري بـ62 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر وللبيانكونيري لقاء أقل.

أما إنتر فيأتي ثالثا بـ54 نقطة.

الأحد 8 مارس

بارما × سبال (الواحدة والنصف ظهرا)

ميلان × جنوى (الرابعة مساءً)

سامبدوريا × فيرونا (الرابعة مساءً)

أودينيزي × فيورنتينا (السابعة مساءً)

يوفنتوس × إنتر (العاشرة إلا الربع مساءً)

الإثنين 9 مارس

ساسولو × بريشيا (السابعة والنصف مساءً)

وتحددت مباريات الجولة الـ 25 المتبقية لتقام في الثامن عشر من مارس المقبل.

وتقام خلالها مباريات كل من أتالانتا وساسولو، فيرونا وكالياري، تورينو وبارما.

ولم تتحدد موعد مباراة إنتر وسامبدوريا بعد.

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