الاضطرابات الأهلية تدفع الولايات المتحدة إلى دعوة رعاياها لعدم السفر إلى هايتي

دعت وزارة الخارجية الأميركية الخميس الأميركيين إلى عدم السفر إلى هايتي ، رافعةً تحذيرها من السفر الى هذا البلد لأعلى مستوى “بسبب الجريمة والاضطرابات الأهلية وعمليات الخطف”.

وكانت الولايات المتحدة تكتفي في السابق بالطلب من مواطنيها أن “يتجنبوا إذا أمكن” الذهاب إلى هذا البلد الكاريبي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ “الجرائم العنيفة مثل السرقات المسلحة أو سرقة السيارات، باتت شائعة”، مشيرة إلى أنّ “عمليات الخطف واسعة الانتشار” وتستهدف الاميركيين ايضا.

كما تحدثت الوزارة عن العديد من الاحتجاجات “غير المتوقعة” و”التي يُحتمل أن تكون عنيفة”.

وعيّن الرئيس ال هايتي جوفنيل مويس الاثنين رئيسًا جديدًا للوزراء هو جوزيف جوثي لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية والإنسانية والأمنية التي غرقت فيها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا