مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة.. لا صوت يعلو فوق قمة الترجي والزمالك

وانتصر الزمالك ذهابا بثلاثية مقابل هدف، ويحتاج لتفادي الخسارة بفارق هدفين في حالة عدم تسجيله أي أهداف، من أجل الوصول لنصف النهائي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الألماني، يحل كولن ضيفا على بادربورن على بي إن سبورتس 5 في التاسعة مساءً.

ويستضيف مرسيليا نظيره أميان على بي إن سبورتس 6 في العاشرة مساءً ضمن الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر ظهور محمد النني مع بيشكتاش ضد أنقرة جوتشو في السابعة مساءً في لقاء لن يذاع.

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