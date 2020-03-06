مجلس الدولة يبحث أزمة الإسكان

ايوان ليبيا – وكالات:

ناقشت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الخميس، مسؤولي وزارتي الصناعة والتخطيط بحكومة الوفاق، والهيئة العامة للسياحة، سبل حل أزمة الإسكان.

وتطرق الاجتماع إلى المخططات السكنية والصناعية وسبل تشجيع عمل الشركات الخاصة في مجال المقاولات والصناعة والزراعة والسياحة لاستيعاب اليد العاملة الليبية والمساهمة في بناء الاقتصاد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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