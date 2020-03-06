كواليس التهجم على مقر المجلس البلدي بني وليد

ايوان ليبيا – وكالات:

قرر الأعضاء الخمسة المنتخبون في المجلس البلدي بني وليد، في اجتماع رسمي بمقر البلدية، حجب الثقة عن عميد البلدية، الذي تسلم مهام عمله في نوفمبر عام 2018.

وأفاد مصدر مطلع أنه أثناء انعقاد الاجتماع، حدث إطلاق نار داخل البلدية احتجاجا على قرار اجتماع الأعضاء، بحجب الثقة عن عميد البلدية بسبب الإهدار والاختلاسات بالميزانية من قبل العميد، وتفرده بالقرارات المصيرية للبلدية.



حضر الاجتماع الخميس، الأعضاء أبوبكر حامد انوير ، وخيري سالم بن دلة ، وسعاد الفاسي، وشرف الدين كنشيل، مسعود غيث الدائري.

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