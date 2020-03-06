تبادل جثامين بين قوات الوفاق والجيش

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن الهلال الأحمر الليبي أنه قام بتبادل لجثامين بين قوات حكومة الوفاق في طرابلس والجيش الوطني في ترهونة. وذكر الهلال الأحمر في بيان أن عملية تبادل الجثامين جرت بإشراف فرعه في طرابلس الذي تسيطر عليها قوات الوفاق وفرعه في مدينة ترهونة الذي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بحسب وكالة نوفا.

وسبق لفرع الهلال الأحمر بترهونة أن أعلن انتشاله قبل أسابيع جثتين بمنطقة الفراحيت الواقعة خلف معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، والذي يسطر عليه الجيش الوطني الليبي.

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