رئيس البرلمان العربي يدين العمل الإرهابي بمحيط السفارة الأمريكية فى تونس

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان ال عرب ي بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية ب الجمهورية التونسية اليوم الجمعة 6 مارس 2020م، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

وأعلن رئيس البرلمان ال عرب ي، تضامن البرلمان ال عرب ي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب و الجماعات الإرهابية ، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية ، معبراً عن تثمين البرلمان ال عرب ي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التونسية وسلامة مواطنيها، سائلاً الله عز وجل أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

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