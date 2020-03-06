تحطم هليكوبتر عسكرية تقل دبلوماسيين في ميانمار

قال متحدث عسكري إن طائرة هليكوبتر تقل دبلوماسيين أجانب تحطمت في شرق ميانمار عصر اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة طيارين اثنين بجروح.

وأضاف المتحدث زاو مين تون لرويترز إن بضعة ملحقين عسكريين كانوا على متن الطائرة التي كانت في طريقها إلى العاصمة التجارية يانجون عندما تحطمت بعد قليل من إقلاعها من قرية لوي خان في ولاية شان الشمالية.

ولم يقدم المتحدث مزيدًا من التفاصيل.

وقال إنهم كانوا قد حضروا إفادة عسكرية في المنطقة التي ضبطت فيها السلطات مؤخرًا مخدرات ومواد كيماوية ومعدات بقيمة 37 مليون دولار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد أصيب أحد بخلاف الطيارين. والحوادث الجوية سواء للطائرات المدنية أو العسكرية ليست شيًئا غريبًا في الدولة الآسيوية. و ميانمار هي أكبر منتج لمخدر الميثامفيتامين في ال عالم ، وكثيرًا ما تحرص السلطات على عرض مضبوطات بكميات ضخمة أمام وسائل الإعلام.

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