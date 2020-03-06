من اليونان إلى اليابان.. تقليص احتفالات الشعلة الأوليمبية بسبب كورونا

قرر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 تقليص فعاليات حفل وصول الشعلة الأوليمبية بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة للحفل، اليوم الجمعة، إن اليابان لن ترسل140 طفلاً لليونان للمشاركة في حفل وداع الشعلة يوم 19 مارس الجاري، قبل يوم من وصولها إلى اليابان .

وتلف الشعلة أنحاء اليابان لمدة أربعة أشهر، بداية من يوم 25 مارس، من محافظة فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو.

ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى مقر الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 يوليو، في الملعب الأولمبي بطوكيو.

وتأثرت رياضات أخرى بسبب تفشي الفيروس، حيث تم إلغاء سباق الربيع الكلاسيكي للدراجات، من مدينة ميلان لمدينة سان ريمون والذي كان مقررًا يوم 21 من الشهر الجاري، بالإضافة لسباقين آخرين في إيطاليا. وتم تأجيل ماراثون باريس، الذي كان مقررا يوم 5 أبريل المقبل، إلى 18 أكتوبر المقبل. وتم الأسبوع الماضي إلغاء سباق نصف الماراثون قبل 24 ساعة من موعد انطلاقه المقرر للحد من انتشار كورونا . وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن فرق كوبنهاجن، حامل لقب الدوري، وعدد من الأندية الأخرى المنافسة بالدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى ستلعب بدون الجمهور. وأضاف الاتحاد أن المباراة الودية التي كانت مقررة يوم 27 من الشهر الجاري بين الدنمارك وجزر الفارو، ستقام بدون جمهور، وربما يتم إلغاء هذا اللقاء. وتأتي هذه الخطوة بعد توصية من الحكومة الدنماركية وسلطات الصحة اليوم الجمعة، بإلغاء أو تأجيل الأحداث، التي يحضرها أكثر من ألف شخص حتى نهاية مارس الجاري في محاولة للحد من انتشار الفيورس. وفي البداية تأثرت مباريات الدوري في الجولة الأخيرة، وفقا لما ذكره الاتحاد الدنماركي. ولكن فريق كوبنهاجن ذكر أنه لن يستقبل الجماهير في مبارياته خلال شهر مارس، بما في ذلك مبارياته المحلية أمام هورسينز وراندرز، وفي الدوري الأوروبي أمام باشاك شهير التركي. وأوقف منظمو سباق الجائزة الكبرى البحريني – السباق الثاني في سلسلة سباقات فورمولا-1- بيع تذاكر السباق المقرر إقامته يوم 22 من الشهر الجاري في إطار التدابير الاحترازية بسبب الفيروس.

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