غياب كلوب وظهور أرتيتا وسولشاير.. تعرف على المرشحين لمدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فيتنافس كل من ميكيل آرتيتا (أرسنال) وأولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد) وكريس وايلدر (شيفيلد يونايتد) وشين ديتش (بيرنلي).

يسعى أرتيتا للفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى له في مسيرته بعدما أصبح مديرا فنيا لأرسنال في شهر يناير الماضي.

ولم يخسر أرسنال في الدوري الإنجليزي وتعادل مع بيرنلي وفاز على نيوكاسل ثم إيفرتون.

وسجل أرسنال سبعة أهداف واستقبل هدفين في شهر فبراير.

يسعى سولشاير للظفر بالجائزة لثاني مرة له خلال مسيرته بعدما تعادل مع ولفرهامبتون والفوز على تشيلسي وواتفورد دون تلقي أي هدف خلال المباريات الثلاثة.

فيما سجل يونايتد في شهر فبراير خمسة أهداف.

مدرب شيفيلد قاد الفريق في ثلاث مباريات فاز مرتين وتعادل في لقاء وحيد وسجل فريقه أربعة أهداف واستقبل هدفين.

مدرب بيرنلي فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وسجل فريقه خمسة أهداف واستقبل هدفا وحيدا.

ومنذ بداية الموسم فاز يورجن كلوب (ليفربول) بالجائزة في شهري أغسطس وسبتمبر قبل أن يحصل عليها فرانك لامبارد (تشيلسي).

وبعد ذلك فاز كلوب بالجائزة ثلاث مرات على التوالي ليصبح هذا هو أول شهر يغيب فيه عن الترشيحات.

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