كلوب يعلن إصابة أليسون

كلوب قال في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي: “أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ”.

وتابع “أليسون بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة”.

الحارس البرازيلي لم يشارك في خسارة الريدز أمام تشيلسي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد وشارك الإسباني أدريان بدلا منه.

ولم يتحدث المدرب الألماني عن إمكانية غياب البرازيلي عن مواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إذ خسر الريدز مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وتشير تقارير صحفية إنجليزية أن الحارس البالغ 27 عاما قد لا يلحق بمباراة الإياب.

وتطرق كلوب للحديث عن المصابين إذا قال “جوردان هندرسون لديه الفرصة لمواجهة الروخيبلانكوس لكن لن يشارك في مواجهة بورنموث”.

وتعرض هندرسون لإصابة في مباراة الذهاب أمام الفريق الإسباني غاب منذ حينها عن المشاركة في المباريات.

وخاض البرازيلي أليسون 28 مباراة الموسم حافظ على نظافة شباكه في 14 وتلقت 17 هدفا من الخصوم.

وكان أليسون قد غاب لما يقرب شهرين في بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

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