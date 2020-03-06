غياب أرتور عن التدريبات.. وسيتيين لا يعرف مدة غيابه

لاعب الوسط البرازيلي أرتور تعرض لإصابة غاب بسببها عن التدريبات بسبب مشاكل في الكاحل الأيمن سيغيب على إثرها عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وانضم أرتور لقائمة من غيابات برشلونة طويلة المدى رفقة الفرنسي عثمان ديمبيلي والأوروجوياني لويس سواريز والإسباني سيرجي روبرتو.

كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة قال في المؤتمر الصحفي عن إصابة لاعبه “لا اعلم متى سيعود أرتور، علينا الانتظار”.

وأضاف “يعاني أرتور من بعض المشاكل، سنراقب كيفية تعافيه، لا نعرف متى يمكنه العودة ولكن يجب أن ننتظر”.

وتدرب أنسو فاتي وريكي بويج وأليكس كولادو ثلاثي فريق الشباب رفقة الفريق الأول لبرشلونة في الحصة التدريبية اليوم.

البرازيلي البالغ 23 عاما سجل 4 أهداف وصنع مثلها في 23 مباراة الموسم الجاري.

وغاب أرتور عن 8 مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة في الفخذ.

وفي حال غاب أرتور عن قائمة برشلونة أمام نابولي بسبب الإصابة سيخوض البلاوجرانا اللقاء بـ 13 لاعبا من الفريق الأول وستكون كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو

الدفاع: نيلسون سميديو – جيرار بيكيه – كيلمون لونجليه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو- جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش – فرنيكي دي يونج.

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي.

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