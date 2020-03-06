إيقاف حركة المسافرين والبضائع بمنفذ غدامس

ايوان ليبيا – وكالات:

أفاد مدير منفذ غدامس البري مع الجزائر العميد عبد الفتاح الحبيب بإيقاف حركة المسافرين والبضائع مؤقتا بالمنفذ.

الحبيب وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس أوضح أن الإيقاف جاء نتيجة لعدم وجود الحد الأدنى من التدابير الصحية بالمنفذ لمواجهة فايروس كورونا خصوصا بعد تسجيل حالات إصابة في الجزائر ودول الجوار.

وناشد مدير المنفذ السلطات الليبية توفير المعدات الصحية اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية،نافيا في الوقت ذاته تسجيل أي حالة إصابة بين المسافرين.

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