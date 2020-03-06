حقيقة وجود مُرشّحين لخلافة سلامة

ايوان ليبيا – وكالات:

قال مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إنه -حتى اللحظة – لا يوجد أية شخصية أو أسماء مرشحة لشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد طلب غسان سلامة إعفائه من مهامه.

وأوضح الدباشي بأن سلامة سيستمر في منصبه إلى حين إيجاد البديل مضيفاً أن الاستقالة جاءت بشكل مفاجئ ولم تكن الأمم المتحدة مستعدة لها.

كما بين مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة أن إيجاد شخصية بديلة لسلامة مسألة ستأخذ عدة أسابيع أو شهور لإيجاد من يقبل التعامل مع ملف ليبيا الذي وصفه بالحارق، ومن ثم الاتفاق عليه بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

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