منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كابول

أ عرب ت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع، اليوم الجمعة، في العاصمة الأفغانية كابول ؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأكدت المنظمة، موقفها الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، وتضامنها مع أفغانستان حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، م عرب ة عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن هجوما إرهابيا قد وقع في وقت سابق اليوم أثناء حفل إحياء الذكرى السنوية لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعي في أفغانستان عبد العلي مزاري الذي كان قد قتل في ظروف غامضة، ما أسفر عن إصابة 55 شخصا؛ بالإضافة إلى وقوع 27 قتيلاً على الأقل.

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