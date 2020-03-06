الصحة الفلسطينية: 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في بيت لحم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات ب فيروس كورونا المستجد بلغ حتى اللحظة 7 حالات في بيت لحم ، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 يناير الماضي، تبين أنها “سلبية”، باستثناء الحالات السبع.

وأضافت الوزارة ، أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وأوضحت أن الحجر الصحي في كلا الموقعين لمدة 14 يوما ينطبق على المواطنين والزائرين، بدءا من آخر يوم أقاموا في دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، ومصر، وفرنسا، وأستراليا، والجزائر، والإمارات.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها تتابع مستجدات الأوضاع في مدينة بيت لحم ، وأنه تم سحب عينات مخالطين محتملين للحالات المصابة في المحافظة إضافة إلى محافظتي نابلس وأريحا، كما تم إضافة أجهزة جديدة للمستشفى الميداني في أريحا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا