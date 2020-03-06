ترامب لا يستبعد تضرر الاقتصاد الأمريكي بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، “إن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلبًيا من تفشي فيروس كورونا ، لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف، ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة”.

وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد “لا ريب أنه قد يؤثر، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا”، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الجمعة.

وأضاف أنه سيجد الأمر طريقه إلى الحل، حري بالجميع أن يهدأوا..لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا، نأمل ألا يطول الأمر كثيرًا، مؤكدًا أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة، قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة.

وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في وقت يطلب ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.

وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 يوم الخميس، بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

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