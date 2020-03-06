مصدر قضائي تونسي: كمية كبيرة من المتفجرات استخدمت في العملية الإرهابية

قال الناطق الرسمي باسم الفرع القضائي للإرهاب سفيان السليطي إن الإرهاب يين منفذي عملية البحيرة 2 قرب السفارة الأمريكية التي أسفرت عن استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين ومواطنة، استعملا كمية كبيرة من المتفجرات والدراجة النارية التي كانا على متنها كانت بدورها مفخخة.

وأفاد السليطي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى حيث وقع نقل المصابين، بأنه تم التشخيص في مسرح الجريمة من أجل تحديد هوية منفذي العملية، مضيفا أنه لم يقع التأكد بعد، إن كان الإرهاب يان من منطقة الكرم (القريبة من موقع الجريمة) أم لا.

وذكر أن العملية الإرهاب ية التي وقعت هذا الصباح قرب السفارة الأمريكية ب تونس (البحيرة 2) أسفرت عن وقوع شهيد من الأمنيين من مواليد سنة 1968، و5 إصابات منها أربع لأمنيين “حالتهم مستقرة وهم في وعـيهم” والحالة الخامسة لمواطنة كانت على متن سيارتها وأصيبت بأضرار بسيطة على مستوى العينين.

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