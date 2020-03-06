ترامب : احتمال استعادة طالبان الحكم في أفغانستان

واشنطن 06 مارس 2020 (وال)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يستعيد متمردو حركة طالبان الحكم، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأضاف ترامب – بحسب وكالة رويترز – إنه “لا يُفترض أن يحدث ذلك، لكن هذا احتمال”.

ووقعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، اتفاقًا مع حركة طالبان، مما قد يُمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.

وعلى الرغم من إن الاتفاق يُمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب تدريجيًا من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية أكثر تعقيدًا بكثير.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن توقيع الاتفاق خطوة جيدة، لكن الطريق لن يكون سهلا.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتقليص عدد قواتها في أفغانستان من 13 ألفًا في الوقت الحالي إلى 8600 جندي، في غضون 135 يومًا من توقيع الاتفاق، والعمل مع حلفائها على خفض عدد قوات التحالف في أفغانستان على نحو متناسب، خلال هذه الفترة إذا ما أوفت طالبان بالتزاماتها.

وجاء في البيان المشترك أن الانسحاب الكامل لكل القوات الأميركية وقوات التحالف، سيتم خلال 14 شهرًا من توقيع الاتفاق إذا التزمت طالبان بالجزء الخاص بها. (وال- واشنطن) ر ت

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