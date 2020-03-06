العراق يضيف جنسيات جديدة لقائمة الحظر الدخول إلى البلاد

بغداد 06 مارس 2020 (وال)- أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الجمعة، إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من : تركيا، فرنسا، إسبانيا، نيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد استثنى قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية، وذلك عقب تفشّي مرض كوفيد-19 في العراق، ووفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 38 آخرين.

وقررت خلية الأزمة في العراق، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس، إلى جانب إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما، والأماكن العامة الأخرى رسميًا الأسبوع الماضي، لكن رغم ذلك هناك ازدحام في العديد من المطاعم ومراكز التسوق والمقاهي.

وكان من المقرر العودة إلى المدارس الأحد المقبل، بعد انتهاء الأسبوع الذي فرضته السلطات كإجراء احترازي، إثر تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات العراقية أمس الخميس، تعليق المبادلات التجارية مع إيران والكويت، داعية إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين المدرسين والطلاب لضمان تعليم بديل.

ويخشى العراق؛ الذي يُعاني العراق نقصًا مزمنًا في الأطباء والأدوية والمستشفيات، انتشار الوباء في أماكن الأضرحة والمقامات الشيعية التي يقصدها ملايين الزوار خصوصًا من إيران.

كما منعت السلطات العراقية الرحلات إلى إيران، التي تُعد بين أكثر البلدان تضررًا بالوباء، حيث أعلنت طهران اليوم الجمعة، تسجيل 4747 حالة إصابة بالفيروس، و124 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء، وفاة شخصين في بغداد، أحدهما يُعاني من “اعتلالات مناعية”، والآخر “يبلغ من العمر 65 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة عديدة”.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية أياد النقشبندي يوم الأربعاء، وفاة رجل في الـ 70 من العمر بالفيروس، وأن الرجل وهو إمام مسجد في مدينة السليمانية، كان يخضع لحجر صحي قبل وفاته. (وال- بغداد) ر ت

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