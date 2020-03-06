وزير الصحة اللبناني يُؤكد 4 إصابات بفيروس “كورونا “مجهولة المصدر

بيروت 06 مارس 2020 (وال)- أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الجمعة، وجود 4 إصابات بفيروس “كورونا” المستجد “مجهولة المصدر”، وأنه جاري العمل على تتبعها.

وقال الوزير حمد حسن – بحسب وكالة الأنباء اللبنانية : “حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ 48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس “كورونا”، تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان”.

وجدّد الوزير اللبناني الدعوة لعدم التجمع، والتخفيف من التواصل في المنتجعات والمؤسسات العامة واللقاءات العامة.

وكان لبنان قد أعلن أمس الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لمواطنة قادمة من بريطانيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 16 حالة. (وال- بيروت) ر ت

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