النني الأفضل في تاريخ بيشكتاش يتألق في الانتصار على أنقرة جوتشو

بوراك يلماز، وآدم ليايتش سجلا هدفي بيشكتاش، فيما سجل إلهان بارلاك هدف الضيوف الوحيد.

ليرفع بيشكتاش رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وتجمّد رصيد أنقرة جوتشو عند 20 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير-.

وشارك المصري محمد النني في المباراة كاملة، وتلقى بطاقة صفراء في الشوط الثاني.

اللاعب المعار من أرسل يمتلك أرقام مميزة في المواجهة، إذ أكمل 64 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 90% وفقا لموقع WhoScored.

كما أقدم على 4 مراوغات ناجحة، وفاز بـ3 التحامات هوائية.

ليتحصل النني على قدر هائل من الإشادة من جمهور بيشكتاش عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واحد من الجماهير غرّد: “النني لعب أفضل مبارياته هذا الموسم”.

فيما قال الآخر: “النني لعب أفضل مباراة في مسيرته”.

وشدد مشجع آخر: “نحن سعداء بالفوز اليوم، لكن نجم المباراة كان محمد النني بالطبع”.

الأمر وصل إلى تغريدة نصها أن “النني أفضل لاعب وسط في تاريخ بيشكتاش”.

النني (27 عاما) يلعب معارا من أرسنال إلى بيشكتاش منذ مطلع الموسم الجاري.

وخاض النني 27 مباراة مع بيشكتاش، صنع خلالها هدفين، ولم يسجل أي هدف.

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