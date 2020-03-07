مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي وإثارة نارية

ويحتاج الأهلي لتفادي الهزيمة بفارق 3 أهداف في حال عدم تسجيله لأي هدف في جنوب إفريقيا.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 6 بعدما انتصر الفريق المغربي 2-0 ذهابا.

وفي ختام مرحلة الإياب لربع نهائي الأبطال، يلعب النجم الساحلي أمام الوداد في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1، وانتهى الذهاب 2-0 للفريق المغربي.

وفي الدوري الإنجليزي سنكون على الموعد مع 7 مباريات.

ليفربول ضد بورنموث في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

أرسنال ضد وست هام في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ولفرهامبتون ضد برايتون في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 7.

شيفيلد ضد نورويتش سيتي في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 12.

كريستال بالاس ضد واتفورد في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 8.

وفي السابعة والنصف مساءً، يحل توتنام ضيفا على بيرنلي على بي إن سبورتس 2.

والإثارة ستكون حاضرة في الدوري الإسباني على بي إن سبورتس 3 على التوالي.

البداية ستكون خفيفة بين إيبار ومايوركا في الثانية عصرا.

بعدها يلعب أتليتكو مدريد ضد إشبيلية في قمة مرتقبة في الخامسة مساءً.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساءً، وأخيرا يلعب خيتافي ضد سيلتا فيجو في العاشرة مساءً.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين فولفسبورج ضد لايبزج في الرابعة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ويلعب بوروسيا مونشنجلادباخ ضد دورتموند في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

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