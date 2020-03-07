ماركا تكشف تفاصيل المكالمة التي أعادت الود بين رونالدو وريال مدريد

ريال مدريد تفوّق على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 26 للدوري الإسباني، مباراة شاهدها رونالدو الهداف التاريخي للميرنجي ولاعب يوفنتوس الحالي من مدرجات الملعب.

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن مكالمة هاتفية بين رونالدو، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يوم الجمعة السابق للمباراة، كانت مفتاح هذه الخطوة المفاجئة.

ماركا وصفت المكالمة بـ “غير المتوقعة”، وقد قام فيها رونالدو بمخاطبة بيريز لأجل حضور الكلاسيكو.

قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس أُجلَت بسبب تفشي فيروس كورونا في لومبارديا، ورونالدو رأى أنها اللحظة المناسبة ليعود إلى منزله الذي قضى فيه 9 سنوات.

ليتم الاتفاق بين رونالدو وبيريز خلال تلك المكالمة، ليدير رئيس ريال مدريد العملية بمعرفة عدد قليل من الموظفين.

وتم استبعاد فكرة تواجد رونالدو في المقصورة الرئيسية، لكن النادي يحتفظ دائما بعدة مقصورات خاصة لكبار الزوار، وبالطبع كانت موضعا مثاليا ليشاهد منه الهداف التاريخي للميرنجي المباراة.

وكشفت ماركا عن أن رونالدو تواجد في مدريد منذ مساء السبت، إذ قرر قضاء يومين في العاصمة الإسبانية.

وأوضح التقرير أن كريستيانو غادر المباراة سعيدا، لتكون هذه نهاية العلاقة المتوترة الناتجة عن رحيل رونالدو عن ريال مدريد ثم غيابه عن حفل جوائز 2018 الذي فاز فيه مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ولم يكن لديه وقت للهبوط إلى غرفة خلع الملابس، كما أنه لم يكن أكثر تصرف منطقي بالنظر لكونه لاعبا في يوفنتوس.

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