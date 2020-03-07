السعودية تفتح المطاف لغير المعتمرين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا مكليا يقضي بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين بدأ من فجر اليوم السبت .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” في وقت مبكر من صباح اليوم السبت عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قوله ” ان الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر امرا “بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك”.

وأكد السديس “ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه”، لافتاً الانتباه” إلى حرص القيادة السعودية على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين”.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، قررت أمس إغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي من بعد صلاة العشاء لحين صلاة الفجر، بالتزامن مع قرار الرياض بتعليق العمرة لجميع المسلمين في الداخل والخارج، ومنع الصلاة في صحن المطاف حول الكعبة وفي أماكن أخرى من الحرمين بسبب كورونا.

واتخذت المملكة عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا الجديد منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، ومنع العمرة للخليجيين والمواطنين والمقيمين، وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية،الخميس ارتفاع المصابين بفيروس كورونا الجديد إالى خمسة سعوديين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا