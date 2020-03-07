إصابة 21 شخصا على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا بفيروس كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، إصابة 21 شخصا من ركاب السفينة السياحية “جراند برنسيس” بفيروس “كورونا”، وأكد أنه سيتم اتخاذ خطط حقيقية لحجر السفينة.

وقال بنس – في مؤتمر صحفي اوردته قناة سكاي نيوز ال اخبار ية – “فيما يخص السفينة السياحية جراند برنسيس الراسية قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا منذ ليلة الأربعاء، أظهرت التحاليل إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا”​​​. مؤكدا أن “صحة الأمريكيين وسلامتهم على رأس أولوياتنا”.

وأعلن بنس أنه سيتم توزيع المزيد من معدات الكشف عن الفيروس في مختلف الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “خطر فيروس كورونا للأمريكيين لا يزال منخفضا، ونحن بصدد تطوير اختبارات للكشف عن الفيروس”.

ووجد آلاف المسافرين أنفسهم عالقين على متن هذه السفينة السياحية، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وقررت السلطات الأمريكية وضع السفينة قيد الحجر الصحي وفحص جميع ركابها.

وأعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا أن المريض الذي توفي بفيروس كورونا، كان قد سافر مؤخرا على متن سفينة جراند برنسيس السياحية، وقد عاد من الرحلة البحرية من سان فرانسيسكو إلى المكسيك.

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