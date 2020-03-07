رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بات ميتا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة أنّ الاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا الذي أدّى منذ العام 2016 إلى الحدّ من الهجرة إلى أوروبا بات “مَيتًا”، متهما أنقرة “بالمساعدة” في التدفّق المستمرّ لآلاف المهاجرين على الحدود.

وقال ميتسوتاكيس لشبكة سي إن إن، “الآن، دعونا نكون صادقين، الاتّفاق قد مات”.

وأضاف “لقد مات لأن تركيا قررت خرق الاتفاق بالكامل بسبب ما حدث في سوريا”.

واعتبر ميتسوتاكيس أنّ تركيا تفعل “عكس” ما التزمت به لناحية إبقاء طالبي اللجوء لديها. وقال “لقد قاموا بشكل منهجيّ، في البر والبحر على السواء، في مساعدة الناس في جهودهم لعبور الحدود إلى اليونان”.

وأقرّ بأنّ تركيا تستضيف زهاء أربعة ملايين لاجئ من سوريا، لكنه شدّد على أنّ “تركيا لن تبتزّ أوروبا بهذه المشكلة”. وتابع “لسنا مَن يقوم بتصعيد هذا النزاع (…) لدينا كل الحقّ (…) في حماية حدودنا السيادية”. واندلعت صدامات جديدة لفترة وجيزة الجمعة على الحدود اليونانية التركية بين الشرطة اليونانية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمهاجرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة، في وقت حذّر الاتحاد الأوروبي اللاجئين من أن أبوابه مغلقة. وبعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 28 فبراير فتح الحدود مع اليونان، توجّه آلاف عدّة من المهاجرين إليها معيدين للأذهان ما حدث خلال أزمة الهجرة التي شهدتها القارة الأوروبية في عام 2015.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا