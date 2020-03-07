تسجيل 161 حالة اشتباه بالليشمانيا في أسبوع

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض أن عدد حالات الكشف المسجلة بالمرافق الصحية بلغت 28611 حالة، منها 4671 حالة لإلتهابات تنفسية عليا، و932 حالة لإلتهابات تنفسية سفلى، و 763 حالة لإسهالات حادة.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ” اشتباه حصبة” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 5 حالات, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه, فضلا عن 12 حالة اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 14 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان، أما عن الأمراض الجلدية تم تسجيل 161 حالة اشتباه بالليشمانيا.

ونوهت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض، أن ما ورد من أرقام في النشرة وبائية هي فقط حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.

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