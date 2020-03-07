إعادة فتح مطار سبها رسميا

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق،أول أمس الخميس، تعليمات للجهات المعنية بما فيها مصلحة المطارات، بفتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية، واتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص.

وبحسب بيان لمصلحة المطارات اليوم، جاء قرار الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على فتح مطار سبها، وبعد الزيارة التي قام بها أخيراً فريق عمل متخصص للمطار لتحديد الاحتياجات والمستلزمات والأعمال الضرورية واللازمة لتشغيله، وتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة، التي قامت المصلحة بتوفيرها وتنفيذها خلال الفترة الماضية.

ودعت المصلحة كل الشركات الناقلة والراغبة في تقديم خدماتها من وإلى المطار، بمراجعة إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة لتقديم واعتماد جدول رحلاتها.

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