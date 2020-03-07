السعودية تصدر إجراءات وقائية للقادمين من 3 دول خليجية لمنع انتقال كورونا

أصدرت السعودية ، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية للقادمين من الإمارات ، الكويت ، و البحرين لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم السبت، أن القرارات تمثلت في قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من الإمارات ، الكويت ، و البحرين ، على المنافذ الجوية في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة، وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، وأن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يخص دخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام ظهر اليوم، مشيرة إلى أنه على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار الفيروس وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية ، أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة ب كورونا ، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لدخوله المملكة.

واشترطت الوزارة على الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الـ24 ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة، لافتة إلى ضرورة قيام السفارات السعودية في الدول الثلاث بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، واستثنى من تلك الإجراءات الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

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