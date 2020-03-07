السعودية تكشف حقيقة وجود بركان في خيبر

أوضحت السلطات في السعودية ، السبت، حقيقة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف يقع في محافظة خيبر وفقًا لما نشرته ” سكاي نيوز”.

وأشارت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة في بيان لها حول مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان ، بأنه تمت مباشرة فرقة إطفاء إلى الموقع المتواجد على بعد 40 كيلو متر شرق مركز الثمد التابع ل محافظة خيبر .

وقال المتحدث الإعلامي بمدني المدينة المنورة : “إن ال حريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي، حيث سبق وأن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع”.

وبيّن المتحدث أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية على المسألة، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية ” واس”.

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