الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 19

الجزائر-العنوان

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل حالتين مؤكدتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك عدد الإصابات تسعة عشر حالة مؤكدة، فيما جرى وضع العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.

وقالت الوزارة في بيان إن: “الحالتين الجديتين تتعلقان بفرد من العائلة المصابة سابقا، وأخرى لمواطن جزائري عائد من بلد أوروبي”.

كما أكدت الوزارة أن التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس.

وفيروس “كورونا المستجد” المسبّب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً أواخر ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، مسبّبا مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.

المصدر-وكالات