بحث تشغيل الميناء البحري بسرت

ايوان ليبيا – وكالات:

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت إمكانية إزالة المختنقات التى تقف عائقا أمام إعادة تشغيل ميناء سرت البحري.

وقال مسؤول إدارة الاعلام ببلدية سرت إن رئيس المجلس التسييري سالم عامر سالم اجتمع مع مدير عام ميناء سرت البحرى محمد السيوي لبحث إعادة تشغيل الميناء، فيما قدم الأخير شرحا عن المشاكل التي تواجه مرافق الميناء.

وأوضح مدير الميناء أنه يجب الإسراع بتنظيف الميناء والأرصفة، مشيرا إلى أن الميناء جاهز لاستقبال 4 بواخر، بعدد الأرصفة المتواجدة فيه.

ويقع مشروع ميناء سرت البحرى التجارى على مساحة تقدر بـ 444 هكتار.

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