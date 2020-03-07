انتهت في إنجلترا – ليفربول (2) بورنموث (1) نهاية اللقاء

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نهاية اللقاء

ق. 74 تصويبة رااااائعة من ماني في القائم الأيسر.

ق. 72 روبيرتو فيرمينو استخلص لنفسه كرة رائعة في الدقيقة الـ72، لكنه سدد كرة عرضية مرت أمام ماني الذي وقف أمام المرمى الخالي.

ق. 60 إنقاذ راااائع من ميلنر من على خط المرمى.

ق. 39 تصويبة قوية يحولها أدريان إلى ركنية.

ق. 33 جووول الثاني لليفربول عن طريق ساديو ماني. تمريرة من فيرمينو لينفرد ماني ويسجل الثاني.

ق. 28 أرنولد يرسل عرضية يبعدها الدفاع قبل متابعة ماني.

ق. 25 جووووول التعااادل لليفربول عن طريق محمد صلاح. ماني يقطع الكرة من المدافع ويرسل تمريرة استلمها صلاح وسدد أرضية على يسار الحارس.

ق. 17 طولية ينفرد بها روبيرتو فيرمينو ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 13 ركنية قابلها أكي برأسية وأنقذها أدريان إلى ركنية بصعوبة.

ق. 9 جوووول أول لبورنموث. مرتدة منظمة يمررها كالوم ويلسون إلى ناثان أكي ومنه إلى جيفيرسون ليرما والذي أرسل عرضية، أودعها ويلسون في المرمى مسجلا الأول.

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