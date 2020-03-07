نيجيريا تسجل أول عجز ربع سنوي في الميزان التجاري منذ منتصف 2016

أظهرت بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات في أبوجا، أن نيجيريا سجلت أول عجز تجاري ربع سنوي منذ منتصف عام 2016، حيث تراجعت صادرات البلاد، وزادت الواردات خلال الربع الأخير من عام 2019.

ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن بيان نشره المكتب على موقعه الإلكتروني، أن قيمة ال عجز في الميزان التجاري خلال الربع الأخير من العام الماضي وصلت إلى 579.06 مليار نَيرة (1.6 مليار دولار)، مقارنة بفائض تجاري قيمته 1.39 تريليون نَيرة في الربع السابق عليه.

وسجلت واردات نيجيريا ارتفاعا بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 5.35 تريليون نَيرة، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 7.8 في المائة إلى 4.77 تريليون نَيرة، ولكنها زادت بنسبة 7.06 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

وزادت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية ل نيجيريا بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق.

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