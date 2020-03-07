البرلمان العربي يطالب بإيقاف التدخلات التركية في الشؤون العربية

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طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية

وجدد السلمي رفضه وإدانته التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية، مشيرا في بيان اليوم السبت، إلى أن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء مُلبيًا لمطالب الشعب العربي، ومعبرًا عن موقفٍ عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية.

وأكد أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حُسن الجوار، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.