وفد روسي يلتقي مسؤولين بالوفاق قريباً

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد مصدر مطلع أن وفداً روسياً أمنياً سيجتمع مع مسؤولين من حكومة الوفاق في أنقرة منتصف هذا الأسبوع.

ولم تتوفر حتى اللحظة أي معلومات حول أجندة الاجتماع المُرتقب، لكنه يأتي بعد تلميحات تركية لتقارب مُحتمل مع روسيا بشأن الملف الليبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رجّح في حديث للصحفيين خلال عودته من موسكو، الخميس، أن يتخّذ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خطوات إيجابية بشأن قوات فاغنر في ليبيا، حسب قوله.

ولم يتطرق الرئيس التركي إلى طبيعة هذه الخطوات خاصة أن موسكو طالما نفت إرسال أي قوات تتبع فاغنر إلى ليبيا، كما لم يُشِر أردوغان إلى الموعد المُحتمل لاتخاذ الخطوات المذكورة.

لكن الرئيس التركي أكد أنه في حال اتخذ بوتين خطوات إيجابية بشأن فاغنر في ليبيا فإن مهمة أنقرة ومهمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ستكون سهلة في المرحلة المُقبلة.

وعاد الرئيس التركي من موسكو حاملاً اتفاقاً يقضي بإنهاء التصعيد العسكري مع روسيا في إدلب ووقف إطلاق النار.

وفي ظل سباق تقسيم النفوذ الإقليمي بين موسكو وأنقرة، الذي لم يعد يخفى على أحد، تتجه الأنظار نحو ليبيا خاصة بعد تصريحات أردوغان الأخيرة، ما يُثير التساؤل حول مصير الجبهة الليبية بعد التهدئة الروسية التركية في سوريا.

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