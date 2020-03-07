ارتفاع عدد القتلى الاتراك في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى بين صفوف “مرتزقة أردوغان” في ليبيا إلى 117 من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وكشف المرصد السوري في أحدث تقاريره حول المرتزقة الذين يُرسلهم الرئيس التركي إلى ليبيا، عن هروب 150 مرتزقا من ليبيا إلى أوروبا، ما يعني أن أردوغان سيجد نفسه أمام أزمة جديدة مع أوروبا بسبب تدخله في ليبيا.

وبحسب المعلومات التي انفرد بها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت أعداد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق.

ويتزامن الارتفاع الأخير بعدد المرتزقة الموالين لأنقرة في ليبيا، مع ازدياد عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إذ بلغ نحو 1900 مجند، بحسب المرصد السوري، فيما ارتفعت أعداد المتطوعين إلى 6650.

ونقل المرصد الذي يُتابع باستمرار ملف نقل المرتزقة الموالين لأنقرة إلى ليبيا، نقل عن مصادر مطلعة أن “القتلى قتلوا خلال اشتباكات بمحاور صلاح الدين والرملة ومشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا.

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